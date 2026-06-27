Die Alphabet-Aktie ist im vergangenen Jahr um 110 Prozent gestiegen, während ein Telekommunikationsdienstleistungsindex um 14 Prozent gefallen ist. «Sicherlich ersetzt es eine ältere Generation von Technologieführern (Telefongesellschaften) durch eine neuere (Internet/KI), aber es behebt nicht die grundlegenden Schwächen des Index», sagte Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers. «Es wird auch schwieriger, sich dem Sog der 'Magnificent Seven' zu entziehen, da fünf dieser Unternehmen zu den 30 im INDU enthaltenen gehören werden.»