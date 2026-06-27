Die Aufnahme des Mutterkonzerns des Suchmaschinenriesen, die am Dienstag von S&P Dow Jones Indices bekannt gegeben wurde, setzt die jahrelangen Bemühungen um eine Modernisierung des 30-Werte-Index fort. Zuvor war Kritik laut geworden, dass der Index mit den Technologieunternehmen, die einen Grossteil der Marktgewinne generierten, nicht mithalten konnte.
Alphabet wird Verizon Communications vor Handelsbeginn am 29. Juni ersetzen. Zuvor waren bereits Nvidia und Amazon.com aufgenommen worden. «Besser spät als nie», sagte Richard Moroney, Chief Investment Officer bei Horizon Investment Services und Herausgeber von Dow Theory Forecasts. «Dieser Schritt spiegelt das Bestreben von S&P wider, den Dow Jones Industrial Average in einer Zeit, in der Technologie- und KI-Aktien den Aktienmarkt dominieren, relevanter zu gestalten.»
Befürworter argumentieren, dass die Aufnahme dazu beiträgt, den Dow Jones der heutigen Wirtschaftslage anzunähern. Für Kritiker ist dies eine weitere Erinnerung daran, dass sich der jahrhundertealte Leitindex oft erst anpasst, nachdem sich der Markt bereits grundlegend verändert hat.
Diese Spannung begleitet den Dow Jones seit Jahren. Anders als der S&P 500 und der Nasdaq 100, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, bleibt der Dow Jones ein preisgewichteter Index. Diese Struktur erschwerte historisch gesehen die Aufnahme hochpreisiger Technologieaktien aufgrund ihres überproportionalen Einflusses auf den Index.
Aktiensplits von Unternehmen wie Amazon und Alphabet trugen dazu bei, ein Hindernis für deren Aufnahme zu beseitigen. Alphabet, dessen Kurs zuletzt bei frun 350 US-Dollar lag, wird das sechstgrösste Mitglied im Dow Jones sein. Der Leitindex S&P 500 legte 2025 um 16 Prozent zu, der technologieorientierte Nasdaq 100 um 20 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete seinerseits einen Anstieg von 13 Prozent.
Die Aufnahme von Alphabet ist die jüngste Bestätigung dieses Wandels. Das Unternehmen zählt seit über einem Jahrzehnt zu den prägenden Akteuren des Marktes und hat massgeblich zur Umgestaltung von Werbung, Cloud Computing und, in jüngster Zeit, des Wettlaufs um die Kommerzialisierung von KI beigetragen. Sein Einstieg erfolgt Jahre, nachdem viele Investoren es für die Beurteilung der US-amerikanischen Wirtschaft als unverzichtbar betrachtet hätten.
«Die Aufnahme von Alphabet wird die Gewichtung dieser dynamischen Bereiche der US-Wirtschaft im Dow Jones Industrial Average (DJIA) erweitern und stärken», erklärte S&P Dow Jones Indices in einer Mitteilung. Verizon, das vor rund zwei Jahrzehnten in den Dow Jones aufgenommen wurde, macht aufgrund seines relativ niedrigen Aktienkurses lediglich 0,5 % des preisgewichteten Index aus.
Alphabets höhere Marktkapitalisierung und der höhere Aktienkurs machen das Unternehmen laut der Mitteilung zu einem bedeutenderen Bestandteil des Kommunikationsdienstleistungssektors. Die Veränderung verdeutlicht auch, wie stark sich die Führungsstrukturen in der Kommunikationsbranche verändert haben. Heute sind es zunehmend Plattform- und Softwareunternehmen, deren Einfluss sich über Werbung, Cloud-Dienste, KI und Konsumtechnologie erstreckt, die die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich ziehen.
Die Alphabet-Aktie ist im vergangenen Jahr um 110 Prozent gestiegen, während ein Telekommunikationsdienstleistungsindex um 14 Prozent gefallen ist. «Sicherlich ersetzt es eine ältere Generation von Technologieführern (Telefongesellschaften) durch eine neuere (Internet/KI), aber es behebt nicht die grundlegenden Schwächen des Index», sagte Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers. «Es wird auch schwieriger, sich dem Sog der 'Magnificent Seven' zu entziehen, da fünf dieser Unternehmen zu den 30 im INDU enthaltenen gehören werden.»
Dow Jones ist nach wie vor einer der anerkanntesten Indikatoren im globalen Finanzwesen
Ob die jüngsten Änderungen den Dow Jones relevanter machen, ist eine andere Frage. Der Index ist nach wie vor einer der anerkanntesten Indikatoren im globalen Finanzwesen, dient aber nicht mehr als primärer Benchmark für die meisten institutionellen Anleger. Die im S&P 500 und Nasdaq 100 angelegten Vermögenswerte übertreffen die im Dow Jones angelegten um ein Vielfaches, was verdeutlicht, wie Marktteilnehmer zunehmend andere Kennzahlen zur Leistungsmessung heranziehen.
Unter den mehr als 5500 börsengehandelten Fonds (ETF) in den USA nutzt laut Daten von Bloomberg Intelligence nur einer den Dow Jones Industrial Average (DJIA) als Benchmark: Der 43 Milliarden US-Dollar schwere State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust. Demgegenüber sind rund 2,8 Billionen US-Dollar in mindestens vier S&P-500-ETF und über 580 Milliarden US-Dollar in ETF investiert, die den Nasdaq 100 abbilden.
«Der Dow Jones ist für institutionelle Anleger eher symbolisch als relevant», so Steven DeSanctis von Jefferies. «Dennoch muss dieser Index die Entwicklung des Marktes und der Wirtschaft widerspiegeln.»
Der Druck auf Benchmark-Anbieter beschränkt sich unterdessen nicht mehr nur auf führende Technologieunternehmen am öffentlichen Markt. Da private Unternehmen immer länger privat bleiben und beispiellose Bewertungen erreichen, sehen sich Benchmark-Betreiber zunehmend gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, wie schnell ihre Indizes die Wirtschaftslage abbilden können, die sie abbilden sollen.
Unternehmen wie OpenAI und Anthropic haben sich zu zentralen Akteuren der boomenden KI-Branche entwickelt, ohne öffentlichen Anlegern über traditionelle Benchmarks direkten Zugang zu gewähren. Diese Debatte macht sich bereits bei der Indexkonstruktion bemerkbar. Kürzlich prüfte SPDJI Vorschläge, die die Wartezeiten verkürzt und die Zulassungshürden für einige grosse, neu börsennotierte Unternehmen im S&P 500 gelockert hätten, lehnte diese aber letztendlich ab. Nasdaq und FTSE Russell hingegen verabschiedeten eine Regeländerung, die die Aufnahme dieser Giganten beschleunigen wird.
Die Diskussion verdeutlichte eine wachsende Herausforderung für Benchmark-Anbieter: Sind Regeln, die für eine frühere Ära der öffentlichen Märkte entwickelt wurden, noch zeitgemäss für eine Welt, in der einige der einflussreichsten Unternehmen jahrelang ausserhalb der grossen Indizes agieren? Die Aufnahme von Alphabet fügt sich in diese umfassendere Entwicklung ein. Jahrzehntelang signalisierte die Aufnahme in den Dow Jones den Durchbruch eines Unternehmens.
Für Indexanbieter stellt sich zunehmend die Frage, wie schnell sie sich an die sich wandelnde Unternehmenslandschaft in den USA anpassen können und ob die nächste Generation von Marktführern sie zu einem schnelleren Handeln zwingen wird. «Es scheint, als ob die Verantwortlichen bei Dow Jones zuhören, wenn auch mit deutlicher Verzögerung», sagte Christopher Harvey, Leiter Aktienstrategie bei CIBC. «Investoren betrachten die Aufnahme und Streichung von Unternehmen im Dow Jones mitunter als Kontraindikatoren oder als Anzeichen dafür, dass der Technologieboom zu weit gegangen ist.»
(Bloomberg/cash)