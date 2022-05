Der deutsche Dax gewann im Feiertagshandel 0,5 Prozent auf 14.081 Punkte, der EuroStoxx50 rückte um 0,6 Prozent vor. Der Schweizer Markt ist an Auffahrt geschlossen.

Positiv für die Börsen sei sicher, dass das am Mittwochabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank einen grösseren Zinsschritt um 75 Basispunkte unwahrscheinlicher werden lasse, sagte Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Klar ist aber auch, dass es bei den kommenden Sitzungen erneut um 50 Basispunkte nach oben gehen wird."

Anfang Mai hatten die Währungshüter die Zinsen um einen halben Punkt auf die Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent angehoben. Wie nun aus den sogenannten Minutes der Sitzung hervorging, zeichnet sich angesichts der hohen Inflation in der Fed breite Unterstützung auch für weitere Zinsschritte in dieser Größenordnung im Juni und Juli ab. Einige Investoren hatten befürchtet, dass die Protokolle Hinweise auf ein noch aggressiveres Straffungstempo der Fed in den kommenden Monaten geben könnten.

Die Angst ist groß, dass die US-Konjunktur durch die Zinswende in den USA abgewürgt und das Land in eine Rezession rutschen könnte. "Für Investoren ist es derzeit sehr schwer, in diesem Marktumfeld zu navigieren", sagt Ryan Felsman vom Fondsmanager CommSec. Die hohe Inflation, ein verlangsamtes Wachstum, steigende Zinsen und das Corona-Dilemma in China hingen wie ein Damoklesschwert über den Anlegern.

Die Unsicherheit vieler Investoren angesichts dieser Gemengelage war auch am Devisenmarkt zu spüren. Der Dollar-Index kam nach der Veröffentlichung der Fed-Protokolle kaum vom Fleck notierte mit 101,99 Stellen in Reichweite seines am Dienstag erreichten Ein-Monats-Tiefs von 101,64 Punkten. Der Euro, der zuletzt von den Spekulationen auf höhere Zinsen im Euroraum profitiert hatte, trat ebenfalls auf der Stelle und notierte knapp unter der Marke von 1,07 Dollar.

Bergab ging es dagegen für viele europäische Chipwerte, nachdem der US-Konzern Nvidia mit seinem Ausblick enttäuscht hatte. Nvidia dürfte sich Analysten zufolge mit Lieferkettenproblemen und einem Rückgang der Nachfrage nach Grafikchips konfrontiert sehen, die in Spielkonsolen und Computern verwendet werden. ASMI, BE Semi und Infineon rutschten zeitweise um jeweils rund 1,6 Prozent ins Minus.

(Reuters)