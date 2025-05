Seit Trump am 9. April viele der schwerwiegendsten Zölle aussetzte, haben sich die Mag-7-Aktien wieder etwas erholt. Sie profitierten in den vergangenen Tagen vom allgemein freundlicheren Marktumfeld und Anzeichen für eine Entspannung im Handelskonflikt. In dieser Woche steht jedoch ein wichtiger Härtetest an: Vier der sieben Unternehmen legen oder haben bereits ihre Quartalszahlen vorgelegt - Microsoft und Meta am gestrigen Mittwoch, Apple und Amazon am heutigen Donnerstag.