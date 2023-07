Selbst die staatlichen chinesischen Traditionshersteller BAIC und SAIC, Joint-Venture-Partner von Mercedes-Benz und Volkswagen, hätten zu kämpfen an dem Markt, der zurzeit von BYD angeführt werde. "Der Preiskampf läuft in China besonders im Volumensegment dramatisch", sagte Mercedes Technikchef Markus Schäfer am Donnerstag bei einer Online-Diskussionsrunde der Unternehmensberatung PwC. Mercedes-Benz selbst sei aber auf das Premium- und Luxussegment fokussiert. "Wir sind weiterhin erfolgreich in China", ergänzte Schäfer. Allerdings sei der Marktanteil der Marke mit dem Stern am stark wachsenden chinesischen E-Automarkt "verschwindend gering", räumte er ein. Einschließlich Verbrennermodellen kämen die Schwaben in ihrem Segment auf zehn bis zwölf Prozent Anteil.