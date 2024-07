Der Nasdaq 100 Index ist seit seinem Höchststand vom 10. Juli um fast 9 Prozent gesunken und hat damit den Marktwert der im Index enthaltenen Unternehmen um 2,3 Billionen Dollar verringert. Der Index ist in diesem Jahr immer noch um 12 Prozent gestiegen, und eine Anlegerumfrage der Bank of America Corp. in diesem Monat zeigte, dass die Positionierung in den so genannten Magnificent Seven der am stärksten besetzte Handel seit dem Engagement in Wachstumsaktien im Oktober 2020 war.