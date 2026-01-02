Ein Grossteil der Aufmerksamkeit der Anleger wird in diesem Jahr wieder der Stärke der US-Wirtschaft und dem Kurs der US-Notenbank Fed gelten. Laut Debbie Cunningham, Chief Investment ​Officer für globale Liquiditätsmärkte bei Federated Hermes, erwarten die Anleger, dass die Regierung Donald Trumps in den USA ihr ‌wohlgesonnene Kandidaten für die Führung der neuen US-Notenbank nominiert. «Die Namen, die für die Nachfolge von ‍Fed-Chef Jerome Powell im Gespräch sind, scheinen dem Wunsch der Regierung zu entsprechen, die Fed zu beeinflussen. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass sich der Bestätigungsprozess im Senat auf Expertise ​der Kandidaten in der Geldpolitik konzentrieren und dass dies die Integrität der Institution wahren wird.»