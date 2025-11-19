Die Studienresultate zu Giredestrant widersprächen zumindest teilweise ihrer allgemeinen Vorsicht in Bezug auf diese Arzneimittelklasse, schreibt die Deutsche Bank. Sie sieht in den Nachrichten aus Basel «bedeutsame positive Auswirkungen» für Giredestrant. Der zuständige Experte bleibt mit dem «Hold»-Rating zurückhaltend, erhöht aber das Kursziel auf 325 Franken. Es ist eines der höchsten für die Genussscheine des Pharmaunternehmens und bedeutet eine mittelfristige Rückkehr auf den Stand von Mitte November 2022.