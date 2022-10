Schwerpunkt Konjunkturdaten - Neue EZB-Zinserhöhung voraus

Die am Montag erwarteten Einkaufsmanagerindizes dürften im Oktober Experten zufolge mit 44,8 für den Dienstleistungssektor und 47,2 für die Industrie noch tiefer in den Rezessionsbereich gerutscht sein. Für den am Dienstag anstehenden Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt, sagen sie einen Rückgang auf 83,3 Punkte voraus. Der GfK-Konsumklimaindex am Donnerstag sollte mit minus 41 Punkten etwas weniger pessimistisch ausfallen. Am Donnerstag und Freitag werden auch die vorläufigen Wachstumsdaten aus den USA und Deutschland für das dritte Quartal veröffentlicht. Die Ersteren erwarten Analysten nach zwei Minusquartalen zwei Prozent im Plus, die Letzteren dagegen leicht im Minus. Im Fokus am Freitag steht auch die deutsche Inflation für Oktober, die laut Experten bei 10,1 Prozent liegen sollte - knapp über dem Rekordniveau vom Vormonat.