Am noch kleinen, aber schnell wachsenden Markt für E-Autos in China dominieren derzeit chinesische Hersteller mit günstigen kleineren Modellen, während die westlichen Autobauer ihr Geld mit Verbrennern verdienen. Hier sind die deutschen Premiumautobauer noch führend. Nach Daten des chinesischen Autoverbandes CPCA verkaufte Mercedes von Januar bis August in China 11'327 E-Autos, weniger als drei Prozent des Gesamtumsatzes des Autobauers in China. Tesla schlug fast 400'000 Fahrzeuge bis Ende August los, senkte im Oktober aber die Preise um bis zu neun Prozent. Analysten sprechen von einem Preiskrieg in China.