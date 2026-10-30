Die Zinserwartungen haben sich nach den Notenbanksitzungen in den USA und Europa nicht wesentlich verschoben: Bei der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank (EZB) geht die Mehrheit der Marktteilnehmer nach einer Zinspause in diesem Monat von weiteren Erhöhungen im ‌Dezember aus. Die Bank of England dürfte Experten zufolge am Donnerstag bereits handeln und das erste Mal seit drei Jahren die Zinsen anheben.