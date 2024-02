Der aus dem Film "The Big Short" bekannte Value-Investor Michael Burry hat im vierten Quartal alle seine bärischen Positionen - Put-Optionen auf den Halbleitersektor und das Buchungsportal Booking - aufgegeben und stattdessen Aktien aus verschiedenen Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzsektor und dem Technologiesektor gekauft. Er ging regelrecht in der Breite auf Einkaufstour. Dies geht aus dem jüngsten 13F-Bericht von Burrys Investmentgesellschaft Scion Asset Management hervor. Die so genannten 13F-Filings müssen Grossanleger ab einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen Dollar regelmässig an die US-Börsenaufsicht SEC übermitteln - spätestens 45 Tage nach Quartalsende.