Das Investmentunternehmen der Luxusgüterfamilie Pinault, Artemis, hat seine Verschuldung laut einer mit den Vorgängen vertrauten Person um etwa 40 Prozent über das historische Niveau auf rund 7,1 Milliarden Euro ausgeweitet. Die Finanzierungskosten könnten jedoch weiterhin problemlos durch Dividenden aus Beteiligungen gedeckt werden, so die Person, die aufgrund der Sensibilität der Angelegenheit nicht namentlich genannt werden wollte. Details, wie genau der Schuldenabbau erfolgen soll, wurden nicht genannt.