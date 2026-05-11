Jaime Gilinski, Kolumbiens reichster Mann, hat seine Beteiligung am unabhängigen lateinamerikanischen Öl- und Gasproduzenten GeoPark seit einer Investition von 107 Millionen US-Dollar im März, die er gemeinsam mit seinem Sohn tätigte, wiederholt erhöht. Er sieht das Unternehmen als Sprungbrett in den sich erholenden venezolanischen Ölsektor.
Investmentfirmen der Dynastien hinter dem italienischen Autohersteller Ferrari und dem US-Medienkonzern Cox Enterprises unterstützten in den vergangenen Monaten Rüstungs-Startups wie Hermeus, das im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums das schnellste unbemannte Düsenflugzeug aller Zeiten entwickeln will.
Laut dem «Bloomberg Billionaires Index» verfügen diese vier erwähnten Familien über ein Gesamtvermögen von rund 90 Milliarden US-Dollar, dessen generationenübergreifende Vermögen bis ins Jahr 1898 zurückreichen.
Geopolitik steht im Fokus
Diese Transaktionen spiegeln wider, wie einige der weltweit vermögendsten Investoren ihre Portfolios angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen ausrichten, die massgeblich durch Präsident Donald Trumps anhaltende Umgestaltung der Weltordnung ausgelöst wurden.
Die Preise für Öl, Gold und andere Rohstoffe sind in diesem Jahr aufgrund globaler Handelsstörungen und der Flucht von Investoren in sichere Anlagen stark gestiegen. Die infolge von Trumps Bemühungen, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro festzunehmen, Grönland unter US-amerikanische Kontrolle zu bringen und den Iran zurückzubinden.
Milliardäre, darunter Mexikos reichster Mann Carlos Slim, profitieren bereits enorm. Die globale politische Unsicherheit hat in diesem Jahr dazu beigetragen, dass das Gesamtvermögen von Einzelpersonen und Familien mit Anteilen an börsennotierten Rüstungsunternehmen um mehr als 20 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.
Eine im Februar veröffentlichte Umfrage von JPMorgan unter 333 Investmentfirmen für Superreiche ergab, dass jeder Fünfte geopolitische Risiken als grösstes Risiko einstuft – noch vor Liquiditäts- und Inflationssorgen.
«Wir leben in einer Zeit, in der die geopolitischen und geoökonomischen Zusammenhänge für die Kapitalverwaltung wichtiger denn je sind», sagte Sara Macedo, geschäftsführende Gesellschafterin von Emissary Partners, einer Londoner Vermögensberatungsfirma für Ultrareiche und deren Investmentfirmen. «Familien sollten über den Tellerrand hinausschauen und verstehen, wie Entscheidungen auf höchster Ebene getroffen werden.»
«Diversifizierung wird neu definiert»
Auch andere Mitglieder der Superreichen weltweit haben ihre Anlagestrategie angepasst, darunter die Milliardärsfamilie hinter Porsche und Volkswagen. Diese revidierte im vergangenen Jahr ihre Strategie, ausschliesslich zivile Produkte zu finanzieren, und gründete eine Plattform für Investitionen in Rüstungs-Startups. Flat Capital, die Investmentfirma von Sebastian Siemiatkowski, Mitgründer der Klarna, erweiterte ihre Strategie ebenfalls im Jahr 2025 auf den Verteidigungssektor.
Einige Family-Offices versuchen zudem, den Risiken einer zunehmend polarisierten Welt entgegenzuwirken, indem sie in neue Bereiche expandieren und ihre Geschäftstätigkeit ausweiten, um potenziellen Störungen entgegenzuwirken.
Das Family-Office des belgischen Bodenbelagsmagnaten Filip Balcaen hat dieses Jahr sein Private-Equity-Team in den USA verstärkt. Dort gründen zahlreiche Tech-Milliardäre, darunter auch Peter Thiel, ein früher Investor von Meta, private Investmentfirmen in Florida, um den kalifornischen Steuern zu entgehen.
Ein im September veröffentlichter Bericht von KPMG und der Personalberatung Agreus Group, basierend auf einer Umfrage unter 585 Family-Office-Experten, ergab, dass fast die Hälfte ihrer Arbeitgeber an mehr als einem Standort tätig ist – im Vergleich zu etwa einem Drittel im Jahr 2023.
«Vermögensstrukturen werden gestärkt, um sicherzustellen, dass Vermögenswerte unabhängig von der Entwicklung geopolitischer Bedingungen flexibel, anpassungsfähig und langfristig gesichert sind», erklärte Nigel Green, CEO des Finanzberatungsunternehmens deVere, in einer Stellungnahme. «Diversifizierung wird neu definiert.»
(Bloomberg/cash)