«Diversifizierung wird neu definiert»

Auch andere Mitglieder der Superreichen weltweit haben ihre Anlagestrategie angepasst, darunter die Milliardärsfamilie hinter Porsche und Volkswagen. Diese revidierte im vergangenen Jahr ihre Strategie, ausschliesslich zivile Produkte zu finanzieren, und gründete eine Plattform für Investitionen in Rüstungs-Startups. Flat Capital, die Investmentfirma von Sebastian Siemiatkowski, Mitgründer der Klarna, erweiterte ihre Strategie ebenfalls im Jahr 2025 auf den Verteidigungssektor.