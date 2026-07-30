Bloomberg berichtete zuvor über Metas Pläne zum Aufbau eines Cloud-Computing-Geschäfts. Meta passte seine Prognose für die Investitionsausgaben im Gesamtjahr auf 130 bis 145 Milliarden US-Dollar an und hob damit die untere Grenze leicht an. Die vorherige Prognose lag bei 125 bis 145 Milliarden US-Dollar. Ein Indiz für das enorme Ausmass von Metas KI-Investitionen ist der Rückgang des freien Cashflows im zweiten Quartal auf 784 Millionen US-Dollar. Laut von Bloomberg zusammengestellten Daten war dies der niedrigste Wert seit dem dritten Quartal 2022.