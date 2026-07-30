Meta Platforms gab eine enttäuschende Umsatzprognose für das Quartal ab und erhöhte damit den Druck auf CEO Mark Zuckerberg, die Bedenken der Investoren zu zerstreuen, dass das Unternehmen nicht schnell von seinen massiven Investitionen in künstliche Intelligenz profitiert.
Der Social-Media-Riese meldete zudem den niedrigsten freien Cashflow seit Jahren, ein Zeichen für die explodierenden Ausgaben für KI-Investitionen, darunter Rechenzentren und Datenbrillen, die sich in diesem Jahr auf bis zu 145 Milliarden US-Dollar belaufen könnten.
Meta finanziert diese Investitionen durch sein breit gefächertes Internet-Werbegeschäft, doch die Aktionäre sind zunehmend besorgt über Metas Fähigkeit, schnell genug Umsatz und Gewinn zu erzielen. Bereits Anfang des Jahres reagierten die Investoren skeptisch, als Zuckerberg die geplanten Ausgaben für KI erhöhte, und viele bedauern Metas hohe Investitionen in Virtual Reality und das Metaverse, die zig Milliarden Dollar gekostet haben, ohne nennenswerte Rendite zu bringen.
In einer Telefonkonferenz mit Investoren am Mittwoch versicherte Zuckerberg wiederholt, dass sich sein Fokus auf KI letztlich auszahlen werde. «Mir ist bewusst, dass dies eine grosse Investition und ein hohes Risiko ist», sagte Zuckerberg. «Wir sehen, dass die Technologie funktioniert. Wir sind zufrieden mit der Entwicklung des Labors. Ich freue mich auf die kommenden Produkte. Und wir glauben, dass dies ein grosser Erfolg wird.»
Meta gab bekannt, dass der Umsatz im dritten Quartal zwischen 61 und 64 Milliarden US-Dollar liegen wird. Der Mittelwert dieser Spanne liegt unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 63,2 Milliarden US-Dollar, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht.
Die Meta-Aktie fiel im nachbörslichen Handel um bis zu 10 Prozent, nachdem sie am Mittwoch in New York bei 585,61 US-Dollar geschlossen hatte. Die Aktie hat in diesem Jahr bisher 11 Prozent an Wert verloren. Meta investiert Hunderte Milliarden Dollar, um im Wettlauf um die Entwicklung führender KI-Modelle und -Produkte mit amerikanischen Technologiekonkurrenten wie Alphabet, OpenAI und Anthropic PBC zu konkurrieren.
Meta gehört zu den grössten Investoren der Technologiebranche im Bereich KI-Rechenzentren und gab erst diese Woche eine Partnerschaft mit BlackRock für einen 14 Milliarden Dollar teuren Komplex in El Paso, Texas, bekannt. Zudem baut das Unternehmen ein weiteres Rechenzentrum im ländlichen Louisiana, dessen Kosten auf über 250 Milliarden Dollar geschätzt werden.
Da Meta noch kein Cloud-Computing-Geschäft betreibt und seine KI-Produkte zeitweise als weniger wettbewerbsfähig als die anderer KI-Labore galten, sah sich das Unternehmen immer wieder mit der Skepsis von Investoren konfrontiert, ob sich die Investitionen amortisieren würden.
Meta kündigte in den vergangenen Monaten mehrere neue KI-bezogene Geschäftsbereiche an, darunter ein Chatbot-Abonnement für Endkunden und ein kostenpflichtiges KI-Modell für Entwickler. Diese befinden sich jedoch noch in der Anfangsphase.
Cloud als Chance
Im Gespräch am Mittwoch deutete Zuckerberg ein weiteres potenzielles Geschäftsfeld an: ein Cloud-Computing-Geschäft, in dem Meta Rechenleistung an andere Unternehmen verkaufen würde. Der CEO erklärte, dass ein erheblicher Teil der Rechenleistung von Meta derzeit für das Training eigener KI-Modelle genutzt werde - eine Notwendigkeit für ein führendes KI-Labor.
Der Meta-CEO erwähnte aber auch, dass die Firma zahlreiche Angebote von Unternehmen erhalten habe, die bereit seien, die Rechenleistung zu einem deutlichen Aufpreis zu erwerben. Dies schaffe eine Chance, fügte er hinzu, und Meta müsse nun abwägen, ob es sich lohne, die vorhandene Rechenleistung gewinnbringend zu verkaufen oder sie weiterhin für eigene Produkte und Dienstleistungen zu nutzen.
Diese Überlegungen fänden parallel dazu statt, dass Meta auch Rechenleistung von unabhängigen Rechenzentrumsbetreibern - sogenannten Neoclouds - kaufe. «Es gibt bei Weitem nicht genug Rechenleistung für die gesamte Nachfrage», sagte Zuckerberg auf die Frage nach der Idee, dass Meta sowohl Käufer als auch Verkäufer sein könnte.
Bloomberg berichtete zuvor über Metas Pläne zum Aufbau eines Cloud-Computing-Geschäfts. Meta passte seine Prognose für die Investitionsausgaben im Gesamtjahr auf 130 bis 145 Milliarden US-Dollar an und hob damit die untere Grenze leicht an. Die vorherige Prognose lag bei 125 bis 145 Milliarden US-Dollar. Ein Indiz für das enorme Ausmass von Metas KI-Investitionen ist der Rückgang des freien Cashflows im zweiten Quartal auf 784 Millionen US-Dollar. Laut von Bloomberg zusammengestellten Daten war dies der niedrigste Wert seit dem dritten Quartal 2022.
Umsatzwachstum überschattet Investitionen
Ein Grossteil der Investitionen wird durch Werbung finanziert, die Meta auf seinen wichtigsten sozialen Netzwerken Facebook und Instagram schaltet. Meta meldete für das am 30. Juni endende Quartal einen Umsatz von 60,8 Milliarden US-Dollar, etwas mehr als die von Analysten prognostizierten 60,3 Milliarden US-Dollar.
«Metas starkes Umsatzwachstum wird erneut von den Investitionsprognosen überschattet werden», schrieb Minda Smiley, Senior Analystin bei Emarketer. «Obwohl Meta die Prognosen nicht angehoben hat, wird das die Anleger nicht davon abhalten, weitere Informationen zu den Plänen für ein potenzielles Computing-Geschäft sowie zu allen anderen Details darüber zu fordern, wie Meta die Monetarisierung von KI plant.»
Die grössten US-amerikanischen Technologieunternehmen planen, in diesem Jahr bis zu 725 Milliarden US-Dollar für Investitionen auszugeben, hauptsächlich für die KI-Infrastruktur, die für den Ausbau von Rechenzentren benötigt wird. Googles Mutterkonzern Alphabet gab letzte Woche bekannt, seine Investitionsprognose auf bis zu 205 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr angehoben zu haben, was den Aktienkurs drückte.
Generell reagieren die Anleger skeptisch auf die KI-Ausgaben der Unternehmen und sind besorgt darüber, wohin diese führen und ob sie sich letztendlich auszahlen werden. Microsoft, das ebenfalls am Mittwoch seine Geschäftszahlen veröffentlichte, gab bekannt, im laufenden Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von 175 Milliarden US-Dollar zu planen.
Die Aktien des Softwareherstellers legten jedoch zu, nachdem bekannt wurde, dass der Umsatz im Cloud-Computing-Bereich im letzten Quartal um 43 Prozent gestiegen war – das schnellste Wachstum seit vier Jahren. Zuckerberg zeigte sich zum Abschluss der Telefonkonferenz mit Analysten dennoch zuversichtlich und prognostizierte, dass die Anleger letztendlich von Metas KI-Investition profitieren würden. «Ich persönlich bin überzeugt, dass diejenigen, die hier investieren, langfristig belohnt werden und sich sehr gut fühlen werden», sagte er.
(Bloomberg/cash)