Doch allein mit der Entwicklung von KI-Systemen für die Fahrzeuge ist es nicht getan. Chinesische Autobauer ​investieren zusätzlich massiv ​in eigene Chips. Diese Strategie ist auch im Fünfjahresplan der Regierung ⁠vorgegeben: China will so seine Abhängigkeit bei hoch entwickelten Halbleitern beenden, bei denen die USA ​weltweit führend sind. Neben Xpeng ⁠arbeiten auch Li Auto, BYD, Geely und Leapmotor an eigenen Bauteilen, die Chips von Nvidia ablösen sollen. Nio-Chef William Li sieht in ‌der Entwicklung eigener Chips eine Möglichkeit, Kosten zu reduzieren und die Gewinne nach oben zu treiben. Er bietet seine Systeme auch der Konkurrenz an: «Wir sind für die ganze Branche offen und laden sie dazu ein, unsere Chips zu ‌nutzen», sagte er.