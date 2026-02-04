Die erwartete Unterstützung für den Goldpreis bei 4500 Dollar kommt nicht von ungefähr. Die Strategen der Société Générale in London haben sich die Daten an den Optionsmärkten genauer angeschaut - dort wetten Anleger mit Call-Optionen auf steigende und mit Put-Optionen auf sinkende Preise. Die Analyse lässt einerseits den Einbruch erklären, weil die Anzahl offener Call-Optionskontrakte davor auf ein 10-Jahrestief sank - sprich, die Kursavancen auf den vorhergehenden Rekordpreis von knapp 5600 Dollar am vergangenen Donnerstag wurden nicht mehr von der steigenden Nachfrage durch die Investoren getragen.