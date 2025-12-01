Umgesetzt wird der Ausschluss von Lanxess auf dem Stoxx Europe 600 Index per Handelsstart am Montag, den 22. Dezember, wie der zur Deutschen Börse gehörende Indexanbieter Stoxx am Montagabend mitteilte. Lanxess hat allein 2025 bereits rund ein Viertel seines Börsenwertes verloren, womit der MDax-Konzern im europäischen Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals zu den schwächsten Werten zählt. Längerfristig sieht es noch trüber aus: Seit Ende 2020 summieren sich die Kursverluste auf mehr als 70 Prozent.