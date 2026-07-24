Der Schwung hält am heutigen Freitag an, wenn auch in merklich vermindertem Tempo. Das Pharmaunternehmen aus Basel hat im ersten Semester die Erwartungen der Analysten und der Investoren übertroffen, namentlich bei Umsatz und Kern-Ebit auf Konzernebene. Zudem ruhen nicht eben geringe Hoffnungen auf dem Brustkrebsmedikament Giredestrant. Zu diesem gehen Experten von einem Spitzenumsatz von bis zu zehn Milliarden Dollar aus, wobei die Verkäufe im nächsten Jahr 800 Millionen Franken betragen und dann schrittweise auf 3,660 Milliarden Franken im Jahr 2030 anwachsen dürften - so zumindest Schätzungen der Privatbank Berenberg. Mitentscheidend für den Erfolg werden schon bald anstehende Wegmarken sein, so etwa der für Ende Jahr erwartete US-Zulassungsentscheid sowie die weiteren Studiendaten des Konkurrenzmittels Camizestrant des britischen Pharmakonzerns Astrazeneca.