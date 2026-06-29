Nachdem die europäischen Aktienmärkte durch den Iran-Krieg stark unter Druck geraten waren, prognostizierte Stratege Mislav Matejka von JPMorgan Chase, dass die Kursverluste nur von kurzer Dauer sein würden. Er bekräftigt seine Einschätzung nun und ist damit der optimistischste unter den von Bloomberg erfassten Prognostikern.
Matejka und sein Team hoben ihr Jahresendziel für den Stoxx Europe 600 Index von 630 auf 680 Punkte an, was einem Anstieg von rund 7 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Die neue Prognose übertrifft die bisherige Höchstmarke von 670 Punkten, die Barclays und HSBC in einer Anfang des Monats veröffentlichten Bloomberg-Strategieumfrage ermittelt hatten.
«Das Gewinnwachstum in der Eurozone zieht in diesem Jahr nach drei Jahren mit stagnierenden Werten an», schrieben die Strategen in einer Analyse, in der sie ein Gewinnwachstum je Aktie von 18 Prozent für 2026 und 12 Prozent für 2027 prognostizieren. «Sollte sich der Markt in der zweiten Jahreshälfte ausweiten, könnte Europa wieder ein attraktives Investment werden.»
Europäische Aktien entwickelten sich in den ersten beiden Monaten des Jahres 2026 besser als ihre US-Pendants, bis der Krieg im Iran ausbrach. Die Abhängigkeit der Region von Energieimporten, ihre Ausrichtung auf energieintensive Branchen und ihre direkte Verflechtung mit dem Nahen Osten wirkten sich während des Konflikts belastend aus.
Seit der vorläufigen Friedensvereinbarung Mitte Juni haben sich die Aktien der Eurozone jedoch wieder besser entwickelt. «Es ist ermutigend, dass die Gewinnprognosen für Europa für 2026 seit Beginn des Iran-Konflikts sogar gestiegen sind», schrieben die Strategen. «Da der Markt die Auswirkungen des Konflikts weiter abbaut, dürfte die Eurozone davon profitieren.»
Matejka hatte sich im Oktober optimistisch für europäische Aktien geäussert und diese Einschätzung während des Iran-Krieges beibehalten. Er sah in der durch den Konflikt ausgelösten Schwäche eine Kaufgelegenheit. Anfang dieses Monats prognostizierte er, dass die Aktien der Region in der zweiten Jahreshälfte besser abschneiden würden als ihre US-Pendants. Das Team hob ausserdem sein Kursziel für den Euro Stoxx 50 von 6350 auf 6800 Punkte an, was einem Anstieg von 9 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspräche.
Die Strategen erwarten, dass die Erholung von Konjunkturindikatoren wie den Einkaufsmanagerindizes zusammen mit einem festeren globalen Wachstum europäische Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte stützen wird. Zu den Aktien, die die Indexgewinne anführen dürften, zählen Konsumgüterunternehmen sowie Halbleiter-, Industrie-, Bergbau- und Bankaktien, so die Strategen.
Andererseits sollten defensive Aktien aufgrund der stärkeren Konjunktur generell nicht bevorzugt werden, während der Energiesektor bei sinkenden Ölpreisen weiteres Abwärtspotenzial aufweisen dürfte, erklärten die Strategen. Sie raten ausserdem zu Vorsicht bei Unternehmensdienstleistungen, Software und Medien.
(Bloomberg/cash)