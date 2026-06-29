Matejka hatte sich im Oktober optimistisch für europäische Aktien geäussert und diese Einschätzung während des Iran-Krieges beibehalten. Er sah in der durch den Konflikt ausgelösten Schwäche eine Kaufgelegenheit. Anfang dieses Monats prognostizierte er, dass die Aktien der Region in der zweiten Jahreshälfte besser abschneiden würden als ihre US-Pendants. Das Team hob ausserdem sein Kursziel für den Euro Stoxx 50 von 6350 auf 6800 Punkte an, was einem Anstieg von 9 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspräche.