Seit dem Allzeithoch Ende Januar 2026 ist der Goldpreis um 31 Prozent auf aktuell 3753 US-Dollar je Feinunze gesunken. Damit befindet sich der Gold-Rückgang fast auf dem Niveau wie jener von Bitcoin, der im gleichen Zeitraum um 35 Prozent gesunken ist. Aktuell liegt der Goldpreis auf einem 14-Monats-Tief. Der Kursverlust seit dem 1. Januar beträgt derzeit über 13 Prozent. Das Edelmetall steuert somit auf die schlechteste Jahresbilanz seit 2013 zu, als der Preis um fast 30 Prozent sank.
Vor allem die gestiegenen Zinsen liessen den Goldpreis weiter fallen. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen bringt keinen Halt in den Kursverfall: Die Inflationsrate in den USA liegt weiterhin deutlich über zwei Prozent, dem Ziel der US-Notenbank Fed. Wegen der hohen Teuerung ziehen US-Notenbanker eine restriktivere Geldpolitik in Erwägung. So könnte es bereits nach der Fed-Sitzung Anfang Dezember zu einem Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte nach oben kommen.
Anleger flüchten in solchen Situationen insbesondere aus Gold-Investments, weil das Edelmetall keine Zinserträge abwirft. Darum sind sie im steigenden Zinsumfeld weniger attraktiv als verzinsliche Anlagen wie Anleihen. Hinzu kommt, dass der US-Dollar seit Jahresbeginn deutlich anzog. Da Gold in US-Dollar gehandelt wird, verteuert sich der Preis fürs Edelmetall für Käufer aus anderen Währungsräumen.
Korrektur bis 3600 US-Dollar möglich
Sinkt der Goldpreis nun noch weiter? «Kurzfristig spricht durchaus einiges dafür, dass die Korrektur noch nicht vollständig ausgestanden ist», schreibt Bernhard Schmitt auf Anfrage von cash.ch. Schmitt ist Leiter Equity & Multi Manager Management bei der Liechtensteinischen Landesbank (LLB). Wegen der Volatilität von Gold lasse sich jedoch keine Untergrenze bestimmen.
Blicke man auf die Marktphase von 1999 bis 2011 zurück, kam es nach dem damaligen Hoch zu einer Konsolidierung, die viereinhalb Jahre dauerte und in einer 50-Prozent-Korrektur der gesamten Aufwärtsbewegung endete. Im Vergleich dazu laufe die aktuelle Korrektur viel schneller. Schmitt ergänzt: «Je nach dem gesetzten Tiefpunkt im laufenden Zyklus besteht wohl noch etwas Luft nach unten.» Wähle man das Tief im 2022 als zyklischen Startpunkt, wäre bei einer 50-Prozent-Korrektur die Marke von 3600 US-Dollar relevant.
Ähnlich sieht es auch Thomas Stucki, Chief Investment Officer (CIO) bei der St. Galler Kantonalbank (SGKB): «Dem Gold fehlt momentan die grosse Krise. Deshalb spielen die klassischen Faktoren wie die Zinserwartungen in den USA und die Entwicklung des US-Dollars die zentrale Rolle für den Goldpreis.» Solange sich die US-Inflation nicht stabilisiere oder gar leicht sinke, würden die Zinsspekulationen nicht verschwinden. «Der Druck auf dem Goldpreis kann noch etwas anhalten», so Stucki.
Nächste Zinsschritte relevant für Goldpreisentwicklung
Sollten Anleger jetzt kaufen oder noch abwarten? «Die Argumente, welche den Goldpreis im letzten Jahr nach oben getrieben haben, sind nach wie vor gegeben», sagt der Investment-Chef der SGKB. Er nennt dabei die physischen Goldkäufe der Zentralbanken und der privaten Investoren.
Kurzfristige Investoren würden momentan noch auf sinkende Preise setzen. Stucki ergänzt: «Der Zeitpunkt, mit dem Aufbau einer Goldposition zu beginnen, ist günstig. Allerdings empfehle ich, das Zielvolumen festzulegen und die dafür notwendigen Käufe über die nächsten Monate zu staffeln.»
Auch die Devise von Schmitt der LLB lautet, die Goldposition strategisch aufzubauen, statt den Tiefpunkt zu suchen. «Wer auf den perfekten Einstiegskurs wartet, versucht letztlich, drei Dinge gleichzeitig zu timen: Gold, US-Zinsen und den Dollar. Das ist ausgesprochen schwierig», so Schmitt.
«Wir betrachten Gold weniger als Renditetreiber, sondern stärker als strategischen Diversifikator und Risikomanager. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Unterschied», fasst Schmitt zusammen. Auch Stucki betrachtet Gold als Absicherung in schlechten Zeiten. Er empfiehlt zudem einen Anteil von fünf bis zehn Prozent Gold im Portfolio. Wer eine Quote für sein Portfolio festgelegt hat, sollte danach regelmässig ein Rebalancing vornehmen. Damit bleibt der Anteil auch bei Preisschwankungen auf dem gleichen Niveau.