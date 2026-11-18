Seit dem Allzeithoch Ende Januar 2026 ist der Goldpreis um 31 Prozent auf aktuell 3753 US-Dollar je Feinunze gesunken. Damit befindet sich der Gold-Rückgang fast auf dem Niveau wie jener von Bitcoin, der im gleichen Zeitraum um 35 Prozent gesunken ist. Aktuell liegt der Goldpreis auf einem 14-Monats-Tief. Der Kursverlust seit dem 1. Januar beträgt derzeit über 13 Prozent. Das Edelmetall steuert somit auf die schlechteste Jahresbilanz seit 2013 zu, als der Preis um fast 30 Prozent sank.