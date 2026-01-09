In den Fokus am Dienstag rücken die US-Inflationsdaten für Dezember. «Der Shutdown der US-Regierung hat Zweifel an der Aussagekraft des letzten US-Inflationsberichts geweckt. Auch nach den anstehenden Dezember-Zahlen könnte die Lage unklar bleiben», sagt Commerzbank-Ökonom Christoph Balz. Zwar dürften ​die Zinsfantasien intakt bleiben. Die Zahlen werden Balz zufolge aber wohl nicht so schwach ausfallen, dass ‍die Fed die Zinsen bereits auf der nächsten Sitzung Ende des Monats wieder senkt.