Eine Erstnotierung in ‌den USA bringt Compass zudem näher an seine grössten Kunden wie die Technologieriesen Google, Amazon und Microsoft sowie Banken wie JPMorgan. Der Konzern reiht sich damit in eine Liste von Unternehmen wie Flutter ​Entertainment und Sunbelt Rentals ein, die in New York höhere Börsenbewertungen anstreben. ​Die Compass-Aktie legte um drei Prozent zu. Das Papier ​hatte im vergangenen Jahr seinen langjährigen Bewertungsaufschlag gegenüber der Konkurrenz eingebüsst. Compass wird mit dem rund 20-Fachen des ‌erwarteten Gewinns gehandelt und liegt damit nahezu gleichauf mit dem US-Rivalen Aramark sowie knapp über Sodexo.