Grosse Banken zurückhaltend

Erste Banken kündigten am Donnerstag auch eine Erhöhung der Zinsen auf Spar- und Vorsorgekonten an. Von höheren Zinsen profitieren können dabei Kundinnen und Kunden einiger mittelgrosser oder kleinerer Banken: So kündigten etwa die Luzerner Kantonalbank oder die Bank Valiant eine Anhebung der Zinsen für Sparkonten sowie für Vorsorgekonten an. Höhere Zinsen für Sparguthaben gibt es auch bei der Graubündner Kantonalbank und bei der Basler Bank WIR.