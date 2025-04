In Anbetracht der Tatsache, dass die Mitglieder des Stoxx 600-Index 60 Prozent ihres Umsatzes im Ausland erzielen, ist ein solch starker Rückgang des Dollarkurses unerwünscht, da er den Wert der US-Erträge nach der Umrechnung in europäische Landeswährungen drastisch verringern würde. Infolgedessen fallen die in den USA notierten Aktien in der Region mit dem Dollar, und viele Anleger wenden sich als Alternative inländisch orientierten Unternehmen zu.