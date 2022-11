In der Luxusgüterbranche setzt Barclays 2023 auf Richemont. Als Schlüsselfaktoren für den Sektor erachten die Analysten die Erholung in China sowie ein stabile Nachfrage in Amerika und Europa. Auf der positiven Seite gehen die Barclays-Experten davon aus, dass Preiserhöhungen insgesamt 5 bis 10 Prozent 2023 zum Wachstum der Luxusgüterbranche beitragen werden, wie es einer Studie heisst. Die Branchenvertreter hätten in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres trotz der Probleme in China und Rezessionsängsten im Westen solide Resultate ausgewiesen.