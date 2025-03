Hyundai wohl am stärksten betroffen

Ausländische Marken, die stark von importierten Fahrzeugen abhängig sind, werden am stärksten unter Druck geraten. Das südkoreanische Unternehmen Hyundai läuft Gefahr, mit am stärksten betroffen zu sein. Obwohl der Automobilhersteller und seine Tochtergesellschaft Kia über Werke in Alabama und Georgia verfügen und diese Woche einen Expansionsplan im Wert von 21 Milliarden Dollar angekündigt haben, importierte Hyundai im vergangenen Jahr mehr als eine Million Fahrzeuge in die USA, was nach Angaben von Global Data mehr als die Hälfte seiner Verkäufe in diesem Land ausmacht.