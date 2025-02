Clearway fordert die Abwahl des Evolva-Verwaltungsratspräsidenten Stephan Schindler und des Vizepräsidenten Beat In-Albon. Dazu soll eine Generalversammlung einberufen werden, teilte Evolva am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Auf der GV wolle Clearway die beiden Italiener Gianluca Ferrari und Francesco Defila in den Verwaltungsrat wählen lassen. Ferrari solle neuer Verwaltungsratspräsident von Evolva werden.