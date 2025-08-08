Northvolt galt in Europa als Hoffnungsträger, um die Abhängigkeit europäischer Autobauer von chinesischen Batterie-Anbietern wie CATL oder BYD zu reduzieren. Die deutsche Bundesregierung hatte dem Unternehmen Staatshilfen im Gesamtvolumen von etwa 900 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, darunter eine Wandelanleihe der bundeseigenen Förderbank KfW über 600 Millionen Euro. Im November hatte der Konzern Gläubigerschutz nach US-Recht beantragt und später auch Insolvenz in Schweden angemeldet.