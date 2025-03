«Angesichts dieser Veränderungen in Bezug auf die Rahmenbedingungen im Bereich Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion in den USA sowie der Verfügbarkeit fortschrittlicher Technologien werden wir die Verwendung diverser Kandidatenlisten und Auswahlgremien im Einstellungsprozess für alle Positionen in den USA einstellen», erklärte der Arzneimittelhersteller aus Basel am Mittwoch auf Anfrage. «Dabei bleiben wir unserem grundlegenden Ziel treu und konsequent: die besten Talente einzustellen und mögliche Benachteiligungen im Auswahlprozess zu reduzieren.»