Novartis habe sich mit dem US-Biotechunternehmen auf einen Kaufpreis von rund zwölf Milliarden Dollar in bar geeinigt, teilte der Basler Konzern am Sonntagabend mit. Das ist der grösste Deal des Unternehmens seit dem Kauf von Onkologie-Geschäften von GlaxoSmithKline im Jahr 2014. Die Aktionäre von Avidity sollen 72 Dollar je Aktie erhalten. Dies entspreche einem Aufschlag von 46 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.