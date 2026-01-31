Powell-Nachfolge im Blick

Im Rampenlicht steht auch ‌die US-Notenbank Fed. Der frühere Notenbankdirektor Kevin Warsh soll Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell werden. Das gab ‍US-Präsident Donald Trump am Freitag bekannt. Der Senat müsste der Personalie Warsh zustimmen, wobei dies noch nicht ausgemacht zu sein scheint. Ein einflussreicher Abgeordneter der Republikanischen Partei Trumps, Senator Thom Tillis aus North Carolina, droht ​damit, jegliche Nominierungen für die Fed zu blockieren, bis die laufenden Ermittlungen gegen Powell abgeschlossen sind. Der Notenbanker ist jüngst ins Visier der US-Justiz geraten und hat die Ermittlungen als Vorwand bezeichnet, ihn zinspolitisch unter Druck zu setzen.