Am breiten Markt kamen die Zahlen von DKSH (-6,7 Prozent) schlecht an, denn wichtige Geschäftsbereiche enttäuschten. SFS (+3,7 Prozent) enttäuschte zwar auch, doch das Unternehmen will mit einem Sparprogramm entschlossen Gegensteuer geben, was die Investoren offenbar überzeugte.