Russlands Einmarsch in die Ukraine bringt Wechsel

Angesichts des Krieges, der vor ihrer Haustür tobt, haben die europäischen Staats- und Regierungschefs deutlich gemacht, dass sie nicht wollen, dass ESG-Bedenken sie daran hindern, privates Kapital in eine militärische Abschreckung zu lenken, die stark genug ist, um Russland zu widerstehen. Ein Konzept, das der Vorstandsvorsitzende des Börsenbetreibers Euronext NV treffend auf den Punkt gebracht hat. «In den neuen ESG geht es darum, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, indem wir Europas Energieautonomie und -verteidigung stärken: Energie, Sicherheit und Geostrategie», sagt Euronext CEO Stephane Boujnah.«Wir haben in den letzten Monaten eine starke kollektive Präferenz der Zivilgesellschaft, der Investoren und der Euronext-Mitarbeiter feststellen können», sagte er. «Es gibt einen Appetit unter den Bürgern, ihrem Land auf ihre eigene Weise zu dienen.»