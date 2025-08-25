Die tödlichsten Waffen, die jemals hergestellt wurden, werden zu einem festen Bestandteil der fast 9 Milliarden Dollar schweren ESG-Fondsindustrie in Europa, da ein Etikett, das lange Zeit mit ethischen Investitionen in Verbindung gebracht wurde, dem geopolitischen Moment angepasst wird.
Seit der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 ist die Zahl der ESG-Aktienfonds, die in der Atomwaffenindustrie engagiert sind, um mehr als 50 Prozent auf über 2000 gestiegen. Obwohl die Beteiligungen nur einen Bruchteil des gesamten Verteidigungssektors ausmachen, bedeutet die Verschiebung, dass etwa die Hälfte der ESG-registrierten Aktienfonds in Europa nun zumindest einen Teil des Kapitals in Unternehmen investieren, die Atomwaffen herstellen, liefern oder transportieren, so die von Bloomberg zusammengestellten Daten.
Diese Entwicklung verdeutlicht die dramatische Entwicklung der Investitionspraktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, seit der Begriff vor mehr als zwei Jahrzehnten von einem von den Vereinten Nationen unterstützten Team geprägt wurde, auf das Deutlichste. Und während die Spannungen zwischen Europa und Russland eskalieren, hat sich die Vorstellung davon, was ESG darstellen kann, mit atemberaubender Leichtigkeit von Windparks zu Massenvernichtungswaffen entwickelt.
Manche bezeichnen diesen Moment als die ultimative Perversion von ESG. Bei einer nachhaltigen Investition sollte es darum gehen, «keinen Schaden anzurichten», sagt Sasja Beslik, Chief Investment Strategy Officer bei SDG Impact Japan, einer Investmentfirma mit Sitz in dem Land, das als erstes vor 80 Jahren die volle Wucht eines Atomangriffs zu spüren bekam. «Und ich glaube, dass der endgültige Einsatz von Atomwaffen sehr viel Schaden anrichten wird».
Andere sagen, dass ESG-Gelder in die Verteidigung der wirtschaftlichen und sozialen Stabilität fliessen müssen. Matt Christensen, globaler Leiter für nachhaltige und wirkungsorientierte Investitionen bei Allianz Global Investors, sagt, dass der 650 Milliarden Dollar schwere Vermögensverwalter deshalb in diesem Jahr damit beginnen wird, Atomwaffenhersteller in Fonds zu halten, die als ESG-«Förderer» registriert sind.
Russlands Einmarsch in die Ukraine bringt Wechsel
Angesichts des Krieges, der vor ihrer Haustür tobt, haben die europäischen Staats- und Regierungschefs deutlich gemacht, dass sie nicht wollen, dass ESG-Bedenken sie daran hindern, privates Kapital in eine militärische Abschreckung zu lenken, die stark genug ist, um Russland zu widerstehen. Ein Konzept, das der Vorstandsvorsitzende des Börsenbetreibers Euronext NV treffend auf den Punkt gebracht hat. «In den neuen ESG geht es darum, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, indem wir Europas Energieautonomie und -verteidigung stärken: Energie, Sicherheit und Geostrategie», sagt Euronext CEO Stephane Boujnah.«Wir haben in den letzten Monaten eine starke kollektive Präferenz der Zivilgesellschaft, der Investoren und der Euronext-Mitarbeiter feststellen können», sagte er. «Es gibt einen Appetit unter den Bürgern, ihrem Land auf ihre eigene Weise zu dienen.»
Euronext sagt, sie habe keine spezifische «Doktrin» in Bezug auf Atomwaffen, abgesehen von der Befolgung der europäischen Marktvorschriften. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass der durchschnittliche institutionelle Vermögensbesitzer jetzt seine Meinung über Waffenhersteller in Europa ändert, bemerkt Benjamin Braun, Assistenzprofessor für politische Ökonomie an der London School of Economics and Political Science.
In der Vergangenheit wurde dies «einhellig als etwas Schlechtes angesehen», aber «nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und der Bedrohung des europäischen Kontinents wird die Wiederaufrüstung als eine Notwendigkeit angesehen», was sich auch in der Vermögensverwaltungsbranche widerspiegelt, sagt er.
Gute Nachrichten für ESG-Investoren
Insgesamt zeigen die Bloomberg-Daten, dass Aktienfonds, die als «ESG-Förderer» registriert sind, etwa 20 Milliarden Dollar in Unternehmen halten, die zur Herstellung, zum Vertrieb oder zur Lieferung von Atomwaffen beitragen, was nur 1,2 Prozent des gesamten Marktwerts der in der Datenanalyse verwendeten Unternehmen entspricht.
Da jedoch etwa 80 Prozent der weltweiten ESG-Vermögenswerte auf Europa entfallen, hat der schrittweise Wandel der Region bei der Anwendung des Gütesiegels erhebliche Auswirkungen auf die künftige Kapitalallokation. Hinzu kommt, dass sich die Verschiebung in einer Zeit vollzieht, in der einige der politischen Massnahmen von US-Präsident Donald Trump Anzeichen dafür zeigen, dass die Investitionsströme aus den USA nach Europa fliessen, wo ESG die gesamte Fondsmanagement-Landschaft umgestaltet hat.
Paul Clements-Hunt, der ehemalige UN-Beamte, der das Team leitete, das 2004 den Begriff «ESG» entwickelt hat, ist der Meinung, dass der Begriff selbst von Fachleuten in der Fondsbranche weitgehend missverstanden wird. «Bei ESG geht es um Wesentlichkeit und Treuepflicht», sagt er. Und dieser Aspekt «ist in den letzten 20 Jahren verloren gegangen, da die Leute über ESG nachdenken und es mit moralischen, sozialen und ethischen Aspekten verwechseln». ESG ist «keine Ethik, keine Moral, keine sozial verantwortliche Investition».
Mit anderen Worten, so Clements-Hunt, ESG «kommt dem Besitz von Verteidigungswerten und sogar Atomwaffen entgegen».
Das sind gute Nachrichten für ESG-Investoren, die ihre Rendite verbessern wollen. Ein S&P-Index, der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung abbildet, zu dem auch Unternehmen gehören, die Einnahmen aus Atomwaffen erzielen, ist in diesem Jahr um etwa 40 Prozent gestiegen. Das ist fast doppelt so viel wie ein S&P-Index, der Aktien aus dem Bereich der sauberen Energien umfasst, der im gleichen Zeitraum um weniger als 10 Prozent gestiegen ist.
Airbus, Babacock, Safran & Co.
Der Zustrom von ESG-Geldern in einige der zerstörerischsten Bereiche der Rüstungsindustrie fällt mit zunehmenden Anzeichen für das zusammen, was laut dem Stockholm International Peace Research Institute der Beginn eines «neuen nuklearen Wettrüstens» sein könnte. Nach den aktuellen Zahlen ist es wahrscheinlich, dass die Geschwindigkeit, mit der ausgemusterte Atomsprengköpfe demontiert werden, bald von der Zunahme der weltweiten Bestände an neuen Sprengköpfen übertroffen wird.
Zu den Unternehmen, die in den von Bloomberg analysierten ESG-Fonds auftauchen, gehören BAE Systems, Airbus, Babcock International Group, Safran, Thales und Leonardo. Von diesen wurden BAE, Airbus und Safran vom norwegischen Staatsfonds, dem grössten der Welt, auf eine Ausschlussliste gesetzt. Die Entscheidung beruht auf der Einschätzung, dass die «normale Nutzung» der von den Unternehmen hergestellten nuklearen Ausrüstung «grundlegende humanitäre Prinzipien verletzen könnte», so der 1,9 Milliarden Dollar schwere Fonds.
Die norwegische Konservative Partei gehört jedoch zu den Oppositionsgruppen, die angesichts der militärischen Bedrohungen, mit denen Europa heute konfrontiert ist, vorgeschlagen haben, die Liste zu überarbeiten. Laut einer Analyse von Bloomberg Intelligence ist die Atomwaffenindustrie auch bei ESG-Fonds weltweit auf dem Vormarsch. «Dies kann zwar die Renditen steigern, birgt aber auch die Gefahr, dass Anleger einem potenziellen Reputationsrisiko ausgesetzt werden», so Shaheen Contractor, Senior ESG-Analyst bei Bloomberg Intelligence in New York.
BI untersuchte mehr als 1500 Fonds mit ESG- oder gleichwertigen Gütesiegeln, die weltweit ein Gesamtvermögen von über 1,5 Billionen US-Dollar repräsentieren, und fand heraus, dass 9 Prozent mindestens eines von 14 Unternehmen halten, die vom norwegischen Staatsfonds aufgrund ihrer Beteiligung an der Atomwaffenindustrie ausgeschlossen wurden.
PAX, Teil des globalen Netzwerks, das die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen unterstützt - ein Friedensnobelpreisträger - sagt, dass Investoren, die Unternehmen wie Airbus, Babcock, BAE, Safran, Thales und Leonardo unterstützen, sich «erheblichen Menschenrechtsrisiken» aussetzen. «PAXist nicht grundsätzlich gegen Investitionen in die Rüstungsindustrie», sagt Alejandra Muñoz Valdez, Projektleiterin der Gruppe für humanitäre Abrüstung. «Wir sind jedoch der Meinung, dass Finanzinstitute über klare Kriterien verfügen sollten, um Investitionen in Unternehmen zu vermeiden, die an der Entwicklung und Wartung von Waffen beteiligt sind, die aufgrund ihrer inhärenten Eigenschaften unterschiedsloses Leid und lang anhaltende ökologische und soziale Schäden verursachen.»
Ein Sprecher von Airbus erklärte, dass die Aktivitäten des Unternehmens mit dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen übereinstimmen und dass es sich verpflichtet, seine Geschäfte nach ethischen Grundsätzen zu führen. Ein Sprecher von Babcock erklärte, das Unternehmen sei ein «stolzer Partner» der britischen und verbündeten Streitkräfte bei der Unterstützung der Erhaltung der nationalen und internationalen Sicherheit. Ein Sprecher von Leonardo sagte, das Unternehmen habe stets in voller Übereinstimmung mit den nationalen und internationalen Vorschriften für den Export von Militärgütern gehandelt.
Ein BAE-Sprecher sagte, das Unternehmen wolle die Menschen schützen, die die Sicherheit des Vereinigten Königreichs, der USA und ihrer Verbündeten gewährleisten. Das Unternehmen unterliege strengsten Vorschriften und halte die einschlägigen Exportkontrollen ein, so der Sprecher. Sprecher von Safran und Thales lehnten eine Stellungnahme ab. Öffentlich zugänglichen Unternehmensunterlagen zufolge ist Safran Teil eines Joint Ventures mit Airbus zur Unterstützung des französischen Programms zur nuklearen Abschreckung.
Auf seiner Website erklärt Thales, dass das Unternehmen keine Atomwaffen entwickelt, produziert oder verkauft, die nicht unter den Atomwaffensperrvertrag von 1968 fallen; es trägt zu nuklearen Abschreckungsprogrammen bei, indem es bei der Ausrüstung von U-Booten hilft, die Atomsprengköpfe abfeuern können. Alle EU-Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, der Exporte in Länder verbietet, die bei der Unterzeichnung 1968 nicht in den Vertrag aufgenommen wurden.
EU-Regelwerk schliesst Atomwaffen als «kontroversen Waffen» aus
Das EU-Regelwerk für ESG-Investitionen, die so genannte Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte, nimmt Atomwaffen jedoch nicht in die Liste der «kontroversen Waffen» auf, so ein Sprecher der EU-Kommission. Stattdessen müssen Banken und Vermögensverwalter erklären, wie Investitionen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Situation erweist sich für Kleinanleger als verwirrend. Better Finance, dessen Mitgliedsorganisationen vier Millionen Anleger in ganz Europa vertreten, bemüht sich um mehr Klarheit. Mariyan Nikolov, Policy Officer bei Better Finance, sagt, dass es beim derzeitigen Stand der Regeln zum Beispiel so aussieht, als ob Atomwaffenhersteller nicht einmal von der EU-Liste der ökologisch nachhaltigen Geschäftsaktivitäten ausgeschlossen sind.
Das zusätzliche Kapital, das für die Verteidigung bereitgestellt wird, hat laut dem auf Kohlenstoffbuchhaltung spezialisierten Unternehmen Greenly erhebliche Auswirkungen auf das Klima. Es schätzt, dass der Kohlenstoff-Fussabdruck der NATO-Militärausgaben im Jahr 2024 etwa 256 Millionen Tonnen betragen wird, was etwa dem Fünffachen der jährlichen Emissionen Griechenlands entspricht.
Da die NATO-Staaten ihre Verteidigungsinvestitionen nun mehr als verdoppeln wollen, wird dieser Fußabdruck unweigerlich wachsen. Vermögensverwalter, die in ihren Portfolios Platz für Atomwaffenhersteller schaffen, sagen, dass sie nicht ausdrücklich nach Möglichkeiten suchen, Massenvernichtungswaffen zu halten. Stattdessen sagen sie, dass die derzeitige geopolitische Lage ein generelles Verbot von Waffenherstellern nicht mehr angemessen erscheinen lässt. Und da viele Rüstungsunternehmen einen Teil ihres Einkommens aus der Atomwaffenindustrie beziehen, bedeutet die laxere Ausschlusspolitik, dass ESG-Fonds in Atomwaffenherstellern engagiert sein werden.
«Wir machen das nicht, um in Atomwaffen zu investieren», sagt Jens Munch Holst, der Geschäftsführer des nachhaltigen Rentenmanagers AkademikerPension. «Aber wir wollen auch nicht, dass ein kleiner Teil der Einnahmen im Zusammenhang mit Atomwaffen uns daran hindert, Kapital für den Aufbau der europäischen Verteidigung bereitzustellen.» Die Änderung bedeutet, dass die in Dänemark ansässige AkademikerPension, die ein Vermögen von rund 25 Milliarden Dollar verwaltet, die Ausschlüsse für Babcock, Airbus, Safran, Thales und Leonardo aufgehoben hat.
Benoit Sorel, globaler Leiter der ETF- und Indexfonds bei Amundi, hat gerade die Auflegung des ersten börsengehandelten Fonds des 2,7-Milliarden-Dollar-Vermögensverwalters zum Thema Verteidigung beaufsichtigt. Der ETF wird nicht als ESG vermarktet, aber Amundi vermarktet sich selbst als «Pionier für verantwortungsbewusstes Investment» mit dem Ziel, ESG in seine Investmentstrategien zu integrieren.
Sorel sagt, der Grund für Amundis Schwenk in die Waffenindustrie, zu der auch Atomwaffenhersteller gehören, sei «leider ziemlich einfach». Es gibt «offensichtlich geopolitische und kriegerische Spannungen, die auf der ganzen Welt zunehmen». Und dann gibt es «eine Deglobalisierungsbewegung und eine geopolitische Wahrnehmung, dass die europäische Autonomie entscheidend ist, was - offen gesagt - vor einem Jahr noch kein Thema war.» In vielen Fällen finden Atomwaffenhersteller ihren Weg in ESG-Fonds durch Indizes, über die sie dann in passive Strategien einbezogen werden.
Braun von der London School of Economics sagt, dass das Engagement über Indexfonds den Vermögensverwaltern eine «plausible Bestreitbarkeit» gibt. «Aber das ist ein Merkmal, kein Fehler des Modells», fügt er hinzu. Und ShareAction, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in London, sagt, dass jede Andeutung, dass solche Bestände keine bewusste Entscheidung darstellen, unaufrichtig ist.
Es ist möglich, dass Vermögensverwalter Beschränkungen auf bestimmte Anlageklassen ausdehnen, wenn sie das wollen, sagt Abhijay Sood, Senior Research Manager bei ShareAction. «Zumindest sollten verantwortungsbewusste Investoren aus dem Privatsektor kontroverse Waffen wie Atomwaffen strikt meiden», sagt er. «Und wie die bestehende Marktpraxis zeigt, ist dies bei passiven Fonds durchaus möglich».
Beslik, der in Japan ansässige Nachhaltigkeitsbeauftragte, ermutigt diejenigen, die sich fragen, ob ESG und Atomwaffen zusammenpassen, Hiroshima zu besuchen. Hiroshima war am 6. August 1945 die erste Stadt, die Ziel eines Atomangriffs wurde, bei dem 140'000 Menschen starben. Eine zweite Atombombe, die auf Nagasaki abgeworfen wurde, tötete mindestens 70'000 Menschen. «Machen Sie eine Reise nach Hiroshima in Japan und besuchen Sie das dortige Museum», sagt Beslik. «Dann setzen Sie sich hin und denken Sie darüber nach, wie diese Waffen zu einer sicheren und nachhaltigen Zukunft beitragen.»
Hinweis zur Methodik
Die in die Analyse einbezogenen Unternehmen basierten auf einer Kombination aus Ausschlusslisten, die vom norwegischen Staatsfonds erstellt wurden, sowie PAX und ESG Book. Nicht alle stellen direkt Atomwaffen her; einige liefern Komponenten für die Industrie oder Dienstleistungen wie Transport und Energieversorgung, die zur Unterstützung von Atomwaffen benötigt werden.
Die Liste umfasst Airbus, Babcock International Group, BAE Systems, Bharat Dynamics, Boeing, BWX Technologies, Dassault Aviation, Fluor, General Dynamics, Honeywell International, Huntington Ingalls Industries, Jacobs Solutions, L3Harris Technologies, Leidos Holdings, Leonardo, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Rheinmetall, Rolls-Royce, RTX, Safran, Textron und Thales.
Bei den untersuchten EU-Fonds handelt es sich um Artikel-8-Beteiligungsfonds, die gemäss der SFDR-Verordnung der EU zur «Förderung» von ESG verpflichtet sind, und um Artikel-9-Fonds, die gemäss SFDR ESG zu ihrem «Ziel» machen müssen. Die Analyse von Bloomberg Intelligence konzentrierte sich auf Unternehmen, die auf der Ausschlussliste des norwegischen Vermögensfonds stehen, und untersuchte ESG-Fonds weltweit.