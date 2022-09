Während Banken in der Regel von einem höheren Zinsumfeld profitieren, haben die Probleme der Credit Suisse den SMI belastet. Die Aktie fiel am Donnerstag auf ein Rekordtief angesichts eines Berichts, die Bank erwäge sowohl einen Ausstieg aus dem US-Markt als auch eine Kapitalerhöhung. Die Credit Suisse dementierte inzwischen, Ausstiegspläne in Bezug auf die USA zu hegen.