Diese Chips seien für Cloud-Computing-Firmen aber auch andere Bereiche gedacht, wie etwa fortschrittliche Prozessoren für künstliche Intelligenz (KI), erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag von neun mit der Sache vertrauten Personen. Der weltweit führende Entwickler und Anbieter von KI-Chips wolle sich so einen Teil des explodierenden Marktes für massgeschneiderte KI-Chips sichern und sich für die wachsende Zahl von Unternehmen wappnen, die an Alternativen zu seinen Produkten interessiert sind.