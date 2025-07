«Wir treten in die nächste ‹Goldene Welle› der Gen-KI-Adoption ein und Nvidia befindet sich am vorderen Ende einer weiteren wesentlichen Etappe einer stärker als erwarteten Nachfrage», so der Analyst gegenüber Bloomberg. Entsprechend hebt er sein Kursziel auf 250 von zuvor 175 Dollar an. «Während es fantastisch erscheinen mag, dass Nvidia von den aktuellen Niveaus aus weiter steigen könnte, erinnern wir die Leute daran, dass der Konzern im Wesentlichen ein Monopol für kritische Technologie bleibt und dass er Preisgestaltungsmacht und Margenmacht hat», begründet der Analyst sein Rating und bestätigt seine Kaufempfehlung.