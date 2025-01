Direktinvestitionen in amerikanische Technologie-Titel sind ein chancenreiches Investment mit viel Risiko. Wer langfristig in Technologie investieren will, ist gut beraten, zum Beispiel in den Exchange Traded Fund «iShares NASDAQ 100» zu investieren. Dieser ETF bildet den Nasdaq 100 Index ab, in dem die 100 wertvollsten US-Technologieunternehmen vertreten sind.