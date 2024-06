Damit ist Nvidia eher die Ausnahme, wenn man den Markttechnikexperten der Bank Julius Bär Glauben schenken will. Wie die Erhebungen zeigen, schaffen Unternehmen mit einem Aktiensplit keine offensichtlichen Aktionärswerte mehr. Legte in den Jahren 1992 bis 2015 eine Aktie in den zwölf Monaten nach einem Split durchschnittlich noch um knapp 12 Prozent zu, ist die Kursbilanz seither sogar negativ. Seit 2015 haben Aktien in den zwölf Monaten nach einem Split durchschnittlich ein Minus von 7,5 Prozent zu beklagen.