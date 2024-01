Die Staatsverschuldung in den USA ist auf über 120 Prozent gestiegen. Wann erfolgt der Kippmoment mit negativen Konsequenzen?

Der Kippmoment droht dann, wenn die Kosten, die Schulden nach vorne zu rollen, deutlich und anhaltend höher sind als beim letzten Mal. In diesem Fall steigt der Schuldendienst auf übermässige Niveaus. Die letzte Dekade diente in den USA und Europa dazu, dass die Privathaushalte ihre Schulden aus der Immobilienkrise abbauen konnten. Gleichzeitig musste in den USA und der Eurozone der Staat mit höheren Schulden in die Bresche springen. Jetzt ist die Finanzlage bei den Privaten stabil wie seit Jahrzehnten nicht mehr, bei den Staaten wird es dafür problematisch - in den USA werden bald 8 Prozent vom Staatshaushalt für den Schuldendienst aufgewendet.