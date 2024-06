Anheuser-Busch InBev (AB InBev) ist gemessen am Absatzvolumen die grösste Brauereigruppe der Welt. Die Firma hat den juristischen Sitz in Brüssel, beschäftigt über 160’000 Mitarbeiter und ist mit 630 Marken - gebraut in 260 Brauereien - in über 150 Ländern vertreten. Die bekannten Biermarken von AB InBev sind Corona, Stella Artois, Leffe, Hoegaarden, Franziskaner, Löwenbräu und Beck's. Die Dividendenrendite beträgt 1,3 Prozent.