Der Sportschuh-Hersteller On arbeitet neuerdings auch an Fussballprodukten und will so seine Geschäftsfelder über den Laufsport hinaus erweitern. Die Strategie soll das bislang schnelle Wachstum fortsetzen.
Die Marke sei «absolut» daran interessiert, in den Fussballsektor einzusteigen, und glaube, dass ihre LightSpray-Technologie ein Vorteil sein werde, sagte Mitgründer Olivier Bernhard in einem Interview am Zürcher Firmensitz.
Das vom ehemaligen Tennis-Weltstar Roger Federer unterstützte Unternehmen ist seit seiner Gründung im Jahr 2010 rasant gewachsen. Angefangen mit innovativen und bequemen Laufschuhen, hat es sein Sortiment auf Tennis-, Trainings- und Outdoor-Sportarten ausgeweitet. Zudem strebt es danach, seinen Umsatz mit Bekleidungsprodukten zu steigern, sowohl im Sportbereich als auch im Lifestyle-Segment.
Fussball ist zwar seit Langem die beliebteste Sportart der Welt, hat sich aber in den letzten Jahren für Konkurrenten wie Adidas, Nike und Puma noch einmal deutlich zu einem wichtigen Bestandteil der Lifestyle- und Modebranche entwickelt. Die Marken verzeichnen derzeit einen sprunghaften Anstieg der Verkaufszahlen von Fussballtrikots der von ihnen gesponserten Mannschaften bei der Weltmeisterschaft.
Der erste Vorstoss von On in den Fussballmarkt erfolgte im Dezember mit der Verpflichtung des Schweizer Nachwuchsstars Sydney Schertenleib, der beim FC Barcelona spielt. Gemeinsam sollen Produkte für Training und Lifestyle entwickelt werden.
«Wir haben der Welt bereits gezeigt, dass wir am Sport interessiert sind», sagte Bernhard am Donnerstag. «Wer als Nächstes kommt, ist noch ein Geheimnis», sagte er mit Blick auf mögliche Neuzugänge von On. Thierry Henry, ehemaliger Starspieler der französischen Nationalmannschaft und des FC Arsenal in der englischen Premier League, hat im vergangenen Jahr wiederholt Bilder von sich in Kleidung von On in den sozialen Medien gepostet.
On erweitert seine LightSpray-Roboterfertigung, um den Einsatz der Technologie von High-End-Marathonschuhen auf Massenmarktprodukte auszudehnen. «Die LightSpray-Technologie macht auch bei einem Fussballschuh Sinn», sagte Bernhard.
Das Unternehmen plant die Eröffnung eines weiteren Werks in Vietnam noch in diesem Jahr und prüft zudem mögliche Standorte in den USA und später in Europa, erklärte Caspar Coppetti, Co-CEO, in einem separaten Interview. Ein Werk in Südkorea wurde bereits Anfang des Jahres eröffnet.
(cash/Bloomberg)