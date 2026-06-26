Fussball ist zwar seit Langem die beliebteste Sportart der Welt, hat sich aber in den letzten Jahren für Konkurrenten wie Adidas, Nike und Puma noch einmal deutlich zu einem wichtigen Bestandteil der Lifestyle- und Modebranche entwickelt. Die Marken verzeichnen derzeit einen sprunghaften Anstieg der Verkaufszahlen von Fussballtrikots der von ihnen gesponserten Mannschaften bei der Weltmeisterschaft.