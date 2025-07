Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) hat im zweiten Quartal weiter von einem starken Wachstum mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland profitiert. Konzernweit legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Viertel auf 709 Millionen Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Sevenum mitteilte.