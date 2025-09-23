Partners Group werde strategischer Partner und Portfoliomanager des neuen Evergreen-Fonds sein, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Dieser biete den Deutsche-Bank-Kunden ein diversifiziertes Angebot aus verschiedenen Programmen und werde sowohl in Lösungen von Partners Group als auch in die Angebote anderer Private-Markets-Manager investieren.