Die auf Private-Equity-Investments spezialisierte Gesellschaft will nun bis zu 1,2 Milliarden australische Dollar in die Hand nehmen, um GreenSquareDC in eine «Next-Generation»-Plattform für Rechenzentren zu verwandeln. Partners Group werde ihren «bewährten Ansatz» anwenden, um GreenSquareDC zu skalieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Seit 2021 habe man 4 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren investiert, betonte Partners Group.