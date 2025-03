Zum organischen Wachstum sollen insbesondere im grössten Geschäftsbereich Private Equity Zukäufe kommen, wie das Schweizer Unternehmen Partners Group am Mittwoch mitteilte. Die Branche sei in eine Phase eingetreten, in der auch kleinere Investoren Zugang zu Privatmarkt-Anlageprodukten in Bereichen wie Private Equity, Unternehmenskredite und Infrastruktur-Projekten erhielten.