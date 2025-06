Pernod Ricard bündelt internen Unterlagen zufolge seine Marken. In einem der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Memo an die Mitarbeiter erklärte Konzernchef Alexandre Ricard, das Projekt mit dem Namen «Tomorrow 2» solle «die Vereinfachung unserer Organisation weiter vorantreiben». Laut einer Präsentation sollen die Marken des französischen Konzerns in die beiden Einheiten «Gold» und «Crystal» gegliedert werden. Zwei Insidern zufolge sagte Ricard Mitarbeitern in einem Video zudem, die Umstrukturierung beinhalte die Bündelung administrativer Aufgaben anstatt eines eigenständigen Betriebs der Marken. Dies werde zu «Abgängen» führen.