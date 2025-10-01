Der europäische Gesundheitssektor-Index stieg um 2,8 Prozent und steuerte auf seinen grössten Tagesgewinn seit April zu. An der Spitze des Stoxx-600-Leitindex standen zahlreiche Pharmawerte und deren Zulieferer: Die Aktien des dänischen Medizintechnik-Herstellers Ambu legten um zehn Prozent zu, die des Laborausrüsters Sartorius um 7,8 Prozent. Merck, Roche und AstraZeneca gewannen etwas mehr als acht Prozent hinzu. Derweil notieren Novartis 3,8 Prozent höher. Die Pfizer-Aktie legte bereits am Dienstag in den USA um sieben Prozent zu und setzte am Mittwoch bis um 16.25 Uhr den Aufwärtstrend mit einem Plus von 3,4 Prozent fort.