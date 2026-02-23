Das Nervenflattern bei den Anlegern ging indes weiter, weil die ausstehenden PIK-Kredite - PIK steht für «Payment-in-kind», bei Blue Owl im vierten Quartal 2025 erneut zunahmen. Bei einem normalen Kreditgeschäft bezahlt der Schuldner seine Zinsen, während es sich bei einem PIK-Kredit um ein Darlehen handelt, bei dem der Schuldner die fälligen Zinsen nicht in bar bezahlt. In diesem Fall wird der geschuldete Zinsbetrag auf die bestehende Kreditsumme aufgeschlagen. Damit wächst einerseits der Schuldenberg des Darlehensnehmers. Andererseits, und darin liegt die Problematik, zahlt das Private-Credit-Vehikel Dividenden aus, die nicht mit dem Cashflow der Zinszahlung auf der Einnahmenseite korrespondieren.