Trotz des jüngsten Rückgangs aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Ausgaben für KI-Computing liegt der Halbleiterindex im Jahr 2026 immer noch 78 Prozent im Plus und steuert damit auf sein bestes Jahr seit 1999 zu. Apples Kursanstieg von 17 Prozent in diesem Jahr hat das Unternehmen zum besten Performer unter den sogenannten «Magnificent Seven» gemacht, zu denen auch Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon.com, Meta und Tesla gehören. Alphabet und Amazon liegen beide mehr als 10 Prozent unter ihren Höchstständen vom Mai, während Microsofts Kursverlust von 20 Prozent im Jahr 2026 die Aktie auf ihr schlechtestes Jahr seit 2022 zusteuern lässt.