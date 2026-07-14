Die Aktien von Apple waren im letzten Monat nach einer enttäuschenden Präsentation kommender KI-Funktionen noch eingebrochen. Sie haben sich aber seit ihrem Tiefpunkt am 25. Juni nun um 16 Prozent erholt und ihren Marktwert um rund 650 Milliarden US-Dollar gesteigert. Zudem notiert die Aktie auf einem neuen Höchststand.
Im gleichen Zeitraum fiel der Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index um etwa 10 Prozent, der S&P 500 Index legte um rund 3 Prozent zu und der technologieorientierte Nasdaq 100 Index gewann lediglich 0,3 Prozent. Die Kursumkehr der Aktie spiegelt die wachsende Besorgnis darüber wider, ob sich hohe Investitionen in KI auszahlen werden. Apples Entscheidung, nicht am Wettlauf um Rechenzentren teilzunehmen, wird zunehmend als Vorteil und nicht als Nachteil gesehen, obwohl die KI-Angebote des Unternehmens Investoren wiederholt enttäuscht haben.
«Es herrscht ein Kampf am Markt, und Apple profitiert derzeit davon, weil es nicht in dem Sturm steckt, in dem sich der Rest des KI-Sektors befindet», sagte Mark Bronzo, Chefstratege bei Rye Strategic Partners. «Die Anleger sind besorgt darüber, welche Rendite Hyperscaler mit ihren KI-Investitionen erzielen können, und es gibt auch Argumente dafür, dass die Halbleiterindustrie überzogen ist. Daher haben sich die Anleger wieder Apple zugewandt, da es sich um eine stabile Aktie ohne diese Risiken handelt.»
Trotz des jüngsten Rückgangs aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Ausgaben für KI-Computing liegt der Halbleiterindex im Jahr 2026 immer noch 78 Prozent im Plus und steuert damit auf sein bestes Jahr seit 1999 zu. Apples Kursanstieg von 17 Prozent in diesem Jahr hat das Unternehmen zum besten Performer unter den sogenannten «Magnificent Seven» gemacht, zu denen auch Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon.com, Meta und Tesla gehören. Alphabet und Amazon liegen beide mehr als 10 Prozent unter ihren Höchstständen vom Mai, während Microsofts Kursverlust von 20 Prozent im Jahr 2026 die Aktie auf ihr schlechtestes Jahr seit 2022 zusteuern lässt.
Apples Stärke ist umso beeindruckender angesichts des Gegenwinds, dem das Unternehmen durch den rasanten Preisanstieg bei Speicherchips ausgesetzt ist, der die Gewinnmargen bedroht. Als Reaktion darauf erhöhte Apple am 25. Juni die Preise für alle Macs, iPads und Heimgeräte, was zum stärksten Kursverlust der Aktie an einem einzigen Tag seit April 2025 führte. Obwohl die Preiserhöhungen das iPhone nicht betrafen, deutete das Unternehmen an, dass weitere Preiserhöhungen folgen könnten. Berichten zufolge verhandelt Apple mit zwei chinesischen Halbleiterherstellern, die auf der schwarzen Liste des Pentagons stehen, über den Kauf von Chips, um Zugang zu günstigeren Speicherchips zu erhalten.
Analysten sind optimistisch, dass die Massnahmen die Gewinnmargen des Unternehmens schützen werden und sehen Apple als weniger anfällig als andere Hardware-Hersteller, da Apples Kunden eher bereit sind, höhere Preise für Geräte zu zahlen. «Langfristige Trends deuten darauf hin, dass die Preisgestaltung nur begrenzte Auswirkungen auf das Absatzvolumen über einen mehrjährigen Zeitraum hat», schrieb JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee in einer Analyse vom 7. Juli. «Apple hat in der Vergangenheit im gesamten Produktportfolio deutliche Preiserhöhungen vorgenommen, und die Absatzzahlen sind trotz dieser Preiserhöhungen weiter gestiegen.»
Apple vor dem schnellsten jährlichen Wachstum seit 2021
Investoren sehen unterdessen einen potenziellen Wachstumstreiber in der für September erwarteten Veröffentlichung eines faltbaren iPhones. Das Gerät wird voraussichtlich einen hohen Preis haben und könnte mehr Kunden zum Upgrade ihrer Smartphones bewegen. Anfang des Monats berichtete Nikkei, dass Apple seine Zulieferer angewiesen hat, sich auf die Produktion von rund 10 Millionen faltbaren iPhones in diesem Jahr vorzubereiten, gegenüber einer vorherigen Prognose von sieben bis acht Millionen.
«Apple ist zwar immun gegen die Schwächen der KI, aber der Hauptgrund, sie nicht zu verkaufen, ist, dass sie wahrscheinlich einen grossen Einbruch erleben wird», sagte Louis Navellier, Chief Investment Officer bei Navellier & Associates. «Die Preise für das faltbare Smartphone werden so hoch sein, dass sie die Probleme mit den Speichermargen ausgleichen werden, und ich denke, die Nachfrage wird so stark sein, dass sie das Wachstum wirklich ankurbeln wird.»
Apples Umsatz wird im Geschäftsjahr 2026, das am 30. September endet, voraussichtlich um fast 15 Prozent steigen. Dies wäre das schnellste jährliche Wachstum seit 2021, als die Pandemie die Verkäufe elektronischer Geräte in die Höhe schnellen liess. Der Nettogewinn soll um 17 Prozent steigen. Obwohl das Gewinn- und Umsatzwachstum des Unternehmens im Vergleich zu anderen Mega-Cap-Unternehmen noch verhalten ist, führt der konservative Ausgabenansatz dazu, dass Apple mehr Liquidität anhäuft, während andere Unternehmen in die entgegengesetzte Richtung tendieren.
Apples freier Cashflow wird in diesem Jahr voraussichtlich einen Rekordwert von 140 Milliarden US-Dollar erreichen, ein Anstieg von über 40 Prozent gegenüber 2025. Im Vergleich dazu wird der freie Cashflow von Alphabet in diesem Jahr voraussichtlich um etwa 67 Prozent auf 21 Milliarden Dollar sinken.
Natürlich zahlen die Anleger dafür einen hohen Aufschlag. Apple wird mit dem 34-Fachen des für die nächsten zwölf Monate geschätzten Gewinns bewertet und ist damit die teuerste Aktie der «Magnificent Seven» (neben Tesla) und liegt deutlich über ihrem Durchschnitt des letzten Jahrzehnts von 23. Das ist ein Hauptgrund dafür, dass nur 61 Prozent der von Bloomberg erfassten Wall-Street-Analysten, die die Aktie beobachten, einen Kauf empfehlen.
(Bloomberg/cash)