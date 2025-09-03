Der Sportwagenbauer Porsche AG steigt aus dem deutschen Aktien-Leitindex Dax in den Index für mittelgrosse Unternehmen (MDax) ab. Das teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend mit. Daneben muss auch der Laborausrüster Sartorius de Index der 40 wichtigsten Börsenwerte verlassen. Für die beiden Werte rücken der Anlagenbauer GEA und der Betreiber des Immobilienportals «Immoscout», Scout24 nach. Für beide ist es der erste Dax-Aufstieg überhaupt. Wirksam werden die Indexänderungen zum 22. September.